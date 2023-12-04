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Asker eğlencesi için düzenlenen cirit maçında atlar düştü kazalar peş peşe geldi

04.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta iki farklı atlı spor kulübü askere gidecek olan cirit sporcusu için cirit maçı organize ettiler.

Asker eğlencesi için düzenlenen cirit maçında atlar düştü kazalar peş peşe geldi

Asker eğlencesi amacıyla Dede Korkut Atlı Spor Kulübü cirit Sahası’nda düzenlenen cirit maçı hem renkli görüntülere, hem de kazalara sahne oldu. 3 sporcunun peş peşe attan düştüğü maçta, adeta yürekler ağızlara geldi. Düştükleri yerden kalkarak maça devam eden sporcular, maçı ufak tefek sıyrıklarla atlattılar.

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü, gelecek hafta askere gidecek olan İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu Samet Memiş için asker eğlencesi düzenleyerek, aralarında cirit maçı oynadılar. Dede Korkut Atlı Spor Kulübünün sahasında oynanan maçta, bu kez ciritçiler Memiş’e güzel bir anı bırakmak adına atları dörtnala sürdüler. Oynanan maça yoğun ilgi gösteren Bayburtlu cirit severler saha kenarında maçı seyrederek, Memiş’i asker eğlencesinde yalnız bırakmadılar. Maça hevesli başlayan sporcular, centilmence bir maç oynayarak, Memiş’e unutamayacağı bir gün yaşattılar.

Maçın ilk yarısının bitimine az bir süre kala Kop Atlı Spor Kulübü oyuncusu Tolga Tokay’ın atının ayağı kaydı. Tokay, bir anda atıyla birlikte yere savruldu. Düştüğü yerden kalkarak maça devam eden Tokay, ilk yarıyı yara almadan tamamlayabildi.

Maçın ikinci yarısında ise, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, cirit değneği fırlattığı esnada bir anda kendini yerde buldu. Yurtsever’in sert bir şekilde yere düşmesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Elleri yaralanan, maçı küçük sıyrıklarla atlatan Yurtsever, saha kenarında toparlandıktan sonra maça kaldığı yerden devam etti.
Kara cirit oynanan maçın bitimine doğru ise Kop Atlı Spor Kulübü oyuncularından Eren Akburak’ın atı, sahanın dışına çıktı. Saha kenarında bulunan toprak duvarı çıkmaya çalışan at bir anda kayarak sahibini yere düşürdü. Atın altından son anda kalmaktan kurtulan Akburak’a saha kenarında bulunanlar yardım ederek düşen atı kaldırıp, sahaya getirdiler. Üzerinin tozunu silen Akburak, iyi olduğunu belirterek, maça devam edebileceğini söyledi.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, bugün oynanan cirit maçını gelecek hafta askere gidecek olan Samet Memiş için düzenlediklerini kaydederek, "Bugünkü ciritimizi önümüzdeki hafta askere gidecek olan Samet kardeşimiz için oynayacağız. Samet, tabiri caizse Bayburt’un en iyi ciritçilerinden birisi. Arkadaşımıza da böyle bir asker eğlencesini reva gördük. Samet kardeşimize Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin. Bu güzel havada Kop Atlı Spor Kulübünü maç için davet ettik, onlarla bir maç oynayacağız. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz ciriti hem düğünlerde hem de asker eğlencelerinde oynuyoruz. Geçmişten günümüze gelen örf, adet, geleneğimizi bizler de devam ettirmeye çalışıyoruz. Samet kardeşimiz askerden geldikten sonra seneye inşallah Dede Korkut Atlı Spor Kulübü sporcusu olarak bizimle birlikte devam edecek. Allah kardeşimize askere sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin, dualarımız onunla olacak" ifadelerini kullandı.
Devre arası konuşan Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, ikinci yarının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını dileyerek, "Samet kardeşimizin asker ciritini oynamak üzere Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile bir araya geldik. İpekyolu Atlı Spor Kulübünde cirit oynayan Samet kardeşimiz için düzenlediğimiz cirit müsabakasının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Samet kardeşimizin 6 ay sonra aramıza yeniden dönmesini temenni ediyoruz" sözlerini kullandı.

Farklı kulüpte oynayan arkadaşı Memiş’e hayırlı teskereler temennisinde bulunan Kop Atlı Spor Kulübü oyuncusu Tolga Tokay, "İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu Samet arkadaşım askere gidecek, askeri eğlencesi olarak onun adına bir maç düzenledik. İki takıma da başarılar dilerim. Samet arkadaşıma da şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.
Cirit müsabakasını düzenleyen kulüp başkanlarına, maç süresince emek veren tüm sporculara ve maçı izlemeye gelen seyircilere tek tek teşekkür eden Memiş ise, "Ben de başta kulüp başkanlarım olmak bugün beni unutmayan herkese teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi.
Renkli görüntülere, yer yer kazalara sahne olan asker ciriti, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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