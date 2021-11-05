Asker eğlencesinde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'da asker eğlencesi sırasında tabancada sıkışan mermiyi çıkartmaya çalışan kişi ile 2 arkadaşı yaralandı.

Yeşil Yenice Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan İ.K'nin tabancası tutukluk yaptı.

Tabancada sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan İ.K'nin silahının ateş alması sonucu kendisi eli, 2 arkadaşı ise bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.K. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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