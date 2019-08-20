Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, tugay arazisindeki Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayhan, İl Özel İdaresine tahsisli eserin rölöve projesinin onaylandığını, restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını bildirdi. (AA)



