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Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sivas'ta 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı sınırları içinde bulunan Surp Kevork Ermeni Kilisesi restore edilecek.

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Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, tugay arazisindeki Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayhan, İl Özel İdaresine tahsisli eserin rölöve projesinin onaylandığını, restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını bildirdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Sivas Surp Kevork Ermeni Kilisesi askeri bölge

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yakında hakiki akp lilerde gidip tavaf eder yoksa niye restore ediliyor acaba,ülkenin her tarafındaki kiliselerin restore etmelerinin amacı ne milleti emekli etmemek için her türlü hakareti eden oralara paraları nasıl buluyor,akp li saflar ülke yabancılara peşkeş çekiliyor hemde en güzel yerler
Şükür askeriyenin içinde yoksa yazmışlardı yazıları
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