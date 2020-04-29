Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Mehmetçik'e ayrılan gazino, yemekhane, koğuş gibi her bina ve tesisin girişinde botların temizliği için dezenfektan havuzları bulunuyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor.

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor.

Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Ulaştırma Binbaşı Tarık Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin canlı dinamik yapısı nedeniyle burada Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

- "Personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik"

Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar sağlanıyor.

Birliğe giriş ve çıkışlar da sıkı denetlenirken özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evin dışına çıkarılmıyor.

Askerlerin gruplar halinde yemekhaneye girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde her masada bir kişi oturmaları sağlanıyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Personelin istirahat zamanlarında bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor.

Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

"Koğuşlar bölgesinde erbaş ve erlerin salgından korunması maksadıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak koğuş yatma planlarımızı revize ettik. Personelin kullanmış olduğu yerleri sıklıkla temizliyoruz. Ayrıca Mehmetçiklerimizin kullandığı tesisleri giriş ve çıkışlarda hijyen tedbirlerini etkin olarak kullanıyoruz. TSK'de devam eden eğitim faaliyetlerinde küçük gruplar halinde, istasyon halinde uygulamalı olarak eğitimlerimizi aksatmadan icra ediyoruz."

Mehmetçik'in yaşam alanlarında ve lojmanlar bölgesinde de giriş çıkışlarda aktif olarak tedbirleri uyguladıklarına dikkati çeken Kılıç, salgından korunmak için emredilen tüm hususlara harfiyen riayet ettiklerini vurguladı.

Tüm personelin maske takma konusunda hassas davrandığını belirten Kılıç, tüm birimlerde hijyeni sağlamak maksatlı dezenfektan noktaları oluşturduklarını anlattı.

Binalara girişlerde ızgaralar tesis edilerek personelin hijyenik koşullarda bina ve tesislere girip çıkmalarını sağladıklarını aktaran Kılıç, "Tüm personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik. Yaşanan bu süreçte tedbir al, sosyal mesafeni koru, birliğinde kal prensibini uyguluyoruz." diye konuştu.

