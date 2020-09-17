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Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan aranan kişi yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Askeri Ceza kanuna muhalefet etmek suçundan aranan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Ağrı- Patnos adli makamlarınca Askeri Ceza Kanununa muhalefet etmek suçundan arandığı ve bu suçtan dolayı 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Askeri Ceza kanuna muhalefet etmek suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Ağrı- Patnos adli makamlarınca Askeri Ceza Kanununa muhalefet etmek suçundan arandığı ve bu suçtan dolayı 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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