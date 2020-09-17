Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan aranan kişi yakalandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Askeri Ceza kanuna muhalefet etmek suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Ağrı- Patnos adli makamlarınca Askeri Ceza Kanununa muhalefet etmek suçundan arandığı ve bu suçtan dolayı 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

