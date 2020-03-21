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Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Şemdinli Komando Taburu Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerlerin sağlıkçıları alkışlamasına Kırşehir Ambulans servisi alkışla cevap verdi.Eski İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde çekilen videoda bir araya gelen Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarından oluşan bir gurup personel askeri alkışlayarak onlara selam gönderdi.

Askerin alkışına, sağlıkçılar da alkışla cevap verdi

Şemdinli Komando Taburu Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerlerin sağlıkçıları alkışlamasına Kırşehir Ambulans servisi alkışla cevap verdi.
Eski İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde çekilen videoda bir araya gelen Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarından oluşan bir gurup personel askeri alkışlayarak onlara selam gönderdi. Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları çektikleri videoda; "Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları olarak sizler can güvenliğimizi ve vatanımızın sınırlarını korumak için nöbette iken sevdikleriniz bizlere emanet, askerlerimiz ve polislerimiz bizlere emanet"dediler.
Ergüntepe Üs bölgesinde görev yapan askerler ise çektikleri videoda "Bizler burada vatan nöbetinde iken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız"diyerek korona virüs görevinde mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık personelini alkışlamışlardı.

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