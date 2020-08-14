YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ASKF Başkanı Musa Soykarcı:

ASKF Başkanı Musa Soykarcı:

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Söz verdiğim gibi.

ASKF Başkanı Musa Soykarcı:

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Söz verdiğim gibi. Bölgesel Amatör Ligde 4 takımımız mücadele edecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
2020-2021 sezonunda Kayseri’yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 4 takım temsil edecek. Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’un ardından Süper Amatör Küme’de ligi ilk iki sırada tamamlayan Develispor ile Esen Makina Belsinspor’da bir üst lige çıkartıldı.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğim gibi; Bölgesel Ligde mücadele eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor’umuzun yanında, Develispor ve Esen Makine Belsinspor’umuzda Bölgesel Ligde mücadele edecektir. Bu durumda Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor’a da Süper Amatör Küme hayırlı olsun" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:44
Öğle
12:48
İkindi
16:35
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.