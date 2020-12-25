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ASKİ ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 13:31 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, doğusundan batısına Aydın’ın bütün ilçelerinde çalışıyor.Kent genelinde kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam eden ASKİ ekipleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Karacasu’nun Cabi Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, doğusundan batısına Aydın’ın bütün ilçelerinde çalışıyor.
Kent genelinde kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam eden ASKİ ekipleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Karacasu’nun Cabi Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapıyor. Çine ilçesinin Evciler Mahallesi’nde de kanalizasyon hattı kollektör bağlantısı yapan ekipler, Karacasu’da ise Tepecik Göleti’ni temizliyor. ASKİ ekipleri, Nazilli Yeni Mahalle’de içme suyu hattı yapımı gerçekleştirirken, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde ve Didim’in Efeler Mahallesi’nde de içme suyu abone bağlantılarını yapıyor. Ekipler, Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi’nde içme suyu terfi hattı ve şebeke hattını ve Bozdoğan’ın Sırma Mahallesi’nde de içme suyu şebekesi yapım çalışması gerçekleştiriyor. Mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturan ekipler Çine’nin Tatarmemişler Mahallesi’nde de içme suyu kaynak drenaj çalışması yapıyor.
Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

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