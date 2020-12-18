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Askıda faturaya yoğun talep

AYDIN HABERLERİ  | 18.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tekrar başlatılan Askıda Fatura Uygulaması, kısa sürede rekora ulaştı.

Askıda faturaya yoğun talep

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tekrar başlatılan Askıda Fatura Uygulaması, kısa sürede rekora ulaştı. Hayata geçirilen uygulamada 606 vatandaşın faturası hayırseverler tarafından ödendi.
Sosyal Belediyecilik çalışmaları ile ülke genelinde adından sık sık söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara destek olabilmek adına başlatılan “Askıda Fatura” kampanyası tekrar başlatıldı. Kısa sürede yoğun talep gören uygulamada 606 vatandaşın su faturası askıdan alınırken, toplamda 84 bin 336,19 TL ödeme gerçekleştirildi.
“Yürekten teşekkür ediyorum”
Büyükşehir olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Sevgili hemşehrilerim, aramızdaki dayanışmayı büyütmek için Askıda Fatura hizmetini yeniden başlattık. ASKİ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerimizle buluşturuyoruz. Kampanyamıza destek olacak herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Askıda faturaya yoğun talep

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