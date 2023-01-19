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Askıda giysiler DPÜ Giysibank’a teslim edildi

19.01.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Giysibank projesine destek için toplanan giyim malzemelerinin teslimi için tören düzenlendi.

Askıda giysiler DPÜ Giysibank’a teslim edildi

Eğitim Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Sağlık Kültür ve Spor (DPÜ SKS) Daire Başkanı İbrahim Gürer, projenin yürütücüsü olan DPÜ KUBFA Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Kazım Uysal, “Yine anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Bu etkinliğe imza atan, öncülük eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje oldukça önemli. İnsana dokunmak, insani davranmak apayrı bir şey. Herhalde insan mutluluğu da buradan geçiyor. İnsana faydalı olmanın verdiği mutluluğu, ruhi hazzı yaşayan insanlar da yerinde duramazlar. Çünkü bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu kültürden beslendiğimiz için milletimiz tüm dünyada mazlumlara, kadınlara, çocuklara en çok sahip çıkan millettir. Devletimiz insani yardımlara dünyada en çok kaynak ayıran devlettir” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİMİN YANINDA BİR GÖREVİ DE SOSYAL SORUMLULUKTUR"

Üniversitelerin eğitimin yanında bir görevinin de sosyal sorumluluk olduğuna vurgu yapan Rektör Uysal,” İnsani yardım konusunda dünyada birinci sırada yer almamız, bizim çok zengin olmamızdan değil, gönlümüzün zengin olmasındandır. Bakın Suriye’de savaş mağdurlarına en çok bütçe ayıran devlet biziz. Gelişmiş ülkelerden, ilk on sıradaki ülkelerden daha iyi olduğumuz için değil, milletimizin fedakarlığı, medeniyetimizin bize öğretisinden dolayıdır. Bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde de bu duygu ve düşüncelerde olan arkadaşlarım hem önayak oldular, hem de tüm personelimiz insanlara faydalı olmak için buraya giysilerini, eşyalarını getirdiler. Ben tekrar bu ve benzer projelerin artmasını diliyorum. Üniversitelerin iyi bir eğitim vermenin yanında en önemli görevlerinden birisi de sosyal sorumluluktur. Bu millete sorumluluklarımız var. Bunu yerine getirmek zorundayız. Bu proje bu düşüncenin bir ürünüdür. Hayatı yardımlaşma olarak görev bir anlayışımız var. Medeniyet köklerimiz bunu söylüyor. Böyle olduğu sürece istikbalden ümitliyiz. İnsana değer veren, sahip çıkan, elinden tutan herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçen önayak olan herkese teşekkür ediyor projenin hayırlı olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Projenin paydaşlarından olan DPÜ Eğitim Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, yaptığı konuşmada, "Bu projeye emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu projede çok ilginç olaylarla karşılaştık. Bir mağazaya gittiğimizde, fiyat istediğimizde gelin size bedavaya verelim dediler. Bedavaya sıfır eşyalar verildi. Seneye bunu daha detaylı yapmayı temenni ediyorum. İhtiyacı olan öğrencilerimize yardımcı olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Projenin yürütücülüğünü üstlenen DPÜ Risk Topluluğunun Danışmanı olan Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada "Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Bu projeyi daha önce kendi fakültemizde 3 ay içerisinde 300 giysi ile gerçekleştirmiştik. Eğitim Fakültesiyle birlikte projenin daha iyi yerlere geldiğini gördük. Sıfır ve ikinci el birçok giysinin öğrencilerimize kazandırılmış olması çok güzel. Herkese hayırlı olmasını diliyorum, giysi bağışlayan tüm bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte düşüncelerini ifade eden DPÜ SKS Başkanı İbrahim Gürer ise, "Gelenek yine devam ediyor. Geçen sene aldığımız giysileri, Giysibank’ta belirli bir sistemde dağıttık. Günde 5-6 öğrencimize randevu veriyoruz. Her öğrenci 3 ile 5 giysi alabiliyor. Şu ana kadar 9 bin parça eşya dağıtmışız. Ben emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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