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ASKİ’den abonelere uyarı

ANKARA HABERLERİ  | 26.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sahte fatura ödeme siteleri ve hesaplarına karşı aboneleri uyardı.

ASKİ’den abonelere uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sahte fatura ödeme siteleri ve hesaplarına karşı aboneleri uyardı. ASKİ, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, “onlineislem.aski.gov.tr” adresi ile anlaşmalı bankalar ve kioskların dışında başka hiçbir firma ve kurumla ödeme anlaşmasının bulunmadığını bildirdi.
ASKİ’nin adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya yönelik kurulan sahte sitelere karşı yasal mücadele başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile abonelerini mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaya çağırdı. Resmi internet adresi ve anlaşmalı bankalar dışında başka hiçbir firma veya kurum ile anlaşmalarının olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son günlerde ASKİ’ye ait su faturalarının tahsil edildiğine dair art niyetli kişilerce açılmış sahte hesapların olduğu yönünde şikayetler almış bulunmaktayız. ASKİ Genel Müdürlüğünün anlaşmalı bankalar ile sosyal medya hesaplarında belirtilen noktaların dışında herhangi bir ödeme yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen sizleri dolandırmak üzere açılmış bu siteler üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kurum olarak söz konusu siteler ve kişiler hakkında gerekli mercilere başvurarak yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Siz değerli abonelerimizin de mağdur olmaması için yukarıda belirttiğimiz ödeme noktaları dışında internet üzerinden ödeme yapmamanızı önemle rica ederiz.”

ASKİ’den abonelere uyarı

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