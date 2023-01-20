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ASKİ'den Ankaralılara "su tasarrufu" çağrısı

20.01.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, küresel iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak yaşanan kuraklığa işaret ederek, "Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli, israf etmeden kullanalım." çağrısında bulundu.

ASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, beklenen yağışların olmaması nedeniyle yaşanan kuraklığın su kaynaklarının her geçen gün azalmasına, barajlardaki su rezervlerinin de tükenmesine neden olduğu vurgulandı.

Genel Müdür Öztürk'ün uyarılarının yer aldığı açıklamada, Ankara'nın su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları da paylaşıldı.

Öztürk, kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının 18 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 27,32, aktif kullanılabilir su yüzdesinin ise 17,49 olarak gözlemlendiğini belirterek, kente aynı gün verilen su miktarının 1 milyon 333 bin 844 metreküp olduğunu bildirdi.

Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Öztürk, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz mevsim, özellikle kar yağışlarının en yoğun olmasını beklediğimiz ay ancak tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da da henüz istenilen düzeyde yağışlar olmadı. Küresel iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak yaşanan bu kuraklık, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızın her geçen gün azalmasına, barajlardaki su rezervlerimizin tükenmesine neden oluyor.

Yaşanan kuraklığın devam etmesinin bizleri zor durumda bırakacağını göz önünde bulundurmamız gerek. Tam da bu noktada siz değerli hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli, israf etmeden kullanalım. Bizler kurum olarak suyun kaynağında korunması, sağlıklı iletilmesi, kayıp kaçağın önlenmesi adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Sizler de suyun tasarrufu konusunda maksimum özeni göstererek, bunu özellikle de çocuklara aşılayarak çabamıza katkı koyabilirsiniz. Amacımız ve hedeflerimiz gelecek nesillere içilebilir ve yeterli su kaynakları bırakmak."

Ankara barajlarının toplam hacminin 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olduğunu aktaran Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla barajlardaki su miktarımız 433 milyon metreküp kadar. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 309 milyon metreküp idi. Bu da bugün 124 milyon metreküp daha fazla suyumuz olduğu anlamına geliyor. Biraz daha farklı ifade etmek gerekirse 18 Ocak 2023’te barajların toplam doluluk yüzdesi 27,32. 18 Ocak 2022’de bu rakam yüzde 19,51 idi. Şu anda barajlarımızın aktif kullanılabilir su yüzdesi de yüzde 17,49. Tabloya ay bazında baktığımızda ise 2022 yılının ocak ayında Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara 34 milyon 934 bin 17 metreküp su geldiğini görüyoruz. Bu yıl ocak ayı henüz tamamlanmadı ancak 20 Ocak 2023 tarihine kadar sadece 5 milyon 526 bin 475 metreküp su gelmiş görünüyor.

Önümüzdeki günlerde kar yağışı olmasını bekliyoruz. Uzun vadede kışın yağan karların erimesi su havzalarını rahatlatır. Biliyorsunuz barajları besleyen en büyük kaynak kar yağışlarıdır. Yağan kar toprak üzerinde kaldığı için toprak doyum noktasına ulaşıyor ve ardından barajları beslemeye başlıyor. Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı sorunların yaşatacağı olumsuzlukların kentimizde en hafif şekilde hissedilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak başka çeşitli önlemler alıyoruz."

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kuraklık aski genel müdürlüğü

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