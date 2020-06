ASKİ’den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk’a müdahale

ASKİ Çubuk’ta selin izlerini siliyor

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şiddetli sağanak yağmur ve dolu yağışının sel baskınlarına yol açtığı bir başka nokta olan Çubuk’un Yukarı Çavundur Mahallesi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çubuk ilçesinin Yukarı Çavundur Mahallesi’nde meydana gelen yağış sonrası bölge halkının geçim kaynağı olan vişne ağaçlarının zarar görmesi sonucu sürüklenen dal ve meyve parçalarının rögar kanallarının tıkanmasına neden olduğu, kanalların tıkanması sonucunda biriken suyun mahalledeki derenin istinat duvarını yıktığı tespit edildi.

Sel baskınlarına anında müdahale eden ASKİ ekipleri, can ve mal kayıplarının yaşanmasını önlerken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mahalle Muhtarı Osman Demirtaş ve selden olumsuz etkilenen mahalle sakinleriyle görüşerek sorunlarını dinledi. Yağışın meydana getirdiği hasarı gidermek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Öztürk, “Yoğun yağışlar sonrası etkilenen mahallelerde tespitlerimiz devam ediyor. Ekonomisi meyve üretimi üzerine yoğunlaşan Yukarı Çavundur Mahallesi yağıştan en çok etkilenen yerlerden bir tanesi. Geçen yağışla birlikte zarar gören noktalarda, bölgenin mağduriyetini gidermek için ASKİ olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Yukarı Çavundur Mahalle Muhtarı Osman Demirtaş, tek tesellilerinin can kaybı olmadığını söylerken, “Afetten dolayı mahallemiz ve mahsullerimiz çok zarar gördü, neyse ki can kaybı yaşanmadı. Anında ekipler gelerek imdadımıza yetişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz de gelip ilçemizde incelemelerde bulundu ve sorunlarımızın çözülmesi için çalışma başlattı. Zor günümüzde yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Özellikle ASKİ Genel Müdürümüzün de bizzat gelerek sorunlarımızı dinlemesi, ihtiyaçlarımızı sorması bizi çok mutlu etti” diye konuştu.