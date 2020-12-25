ASKİ’nin çalışmaları sonucunda Temelli’nin su sorunu sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.

ASKİ’nin çalışmalarını tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, bir terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.

Temelli’de yapılan çalışmaları yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, semt merkezinde yapılan 66 bin 638 metrelik hat imalatı sayesinde Alcı Mahallesi üst kotları başta olmak üzere Ihlamurkent, Hürriyet, Gazi, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin de temiz sudan faydalanacağını ifade etti. Öztürk, yaklaşık 20 yıl sonra temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan Temelli merkezinde 588 abonenin bağlantısının yapıldığını, kalan abone sayısının ise 100 olduğunu açıkladı. Arıtma tesisinin saniyede 240 litre olan kapasitesinin 2 yeni tank yerinin eklenmesi ile saniyede 320 litreye çıkarılacağını vurgulayan Öztürk, Temelli merkezine terfi merkezinin hemen yanında bulunan 7 bin 500 metreküp kapasiteli depodan su verileceğini de ifade etti.

