Aşkları kısa sürdü... Devrim Özkan Lucas Torreira ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu! Eski sevgilisini övmelere doyamadı

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

"GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Biten ilişkisi hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Özkan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'çok medenice ayrılmışlar', 'Güzel kapli bir düşünce', 'Çalışışmış bir konuşma', 'Ezberlenilmiş cümleler' gibi yorumlar yapıldı.