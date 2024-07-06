MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşkları kısa sürdü... Devrim Özkan Lucas Torreira ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu! Eski sevgilisini övmelere doyamadı

Aşkları kısa sürdü... Devrim Özkan Lucas Torreira ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu! Eski sevgilisini övmelere doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile kısa süreli aşk yaşayan ünlü oyuncu Devrim Özkan ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Haklarında konuşulan her şeye kulaklarını kapadıklarını ve çok güzel bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Özkan adeta eski sevgilisini övmelere doyamadı.

Aşkları kısa sürdü... Devrim Özkan Lucas Torreira ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu! Eski sevgilisini övmelere doyamadı

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

devrim 2

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

devrim 1

"GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Biten ilişkisi hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizi hayatında kalan güzel insanlarız" ifadelerini kullandı.

devrim özkan

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Özkan'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'çok medenice ayrılmışlar', 'Güzel kapli bir düşünce', 'Çalışışmış bir konuşma', 'Ezberlenilmiş cümleler' gibi yorumlar yapıldı.

Tatil için Yunanistan'ı önerdi… Fiyatları tek tek saydı Tatil için Yunanistan'ı önerdi… Fiyatları tek tek saydı

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aradığı aşkı sonunda buldu! 25 yaş küçük modelle...Aradığı aşkı sonunda buldu! 25 yaş küçük modelle...
O da tepkisiz kalamadı! ''İkiyüzlü UEFA!'' O da tepkisiz kalamadı! ''İkiyüzlü UEFA!''
Kesenin ağzını açtı! Hediyesi dudak uçuklattıKesenin ağzını açtı! Hediyesi dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
En Çok Okunan Haberler
İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

Fransa penaltılarla turladı, İspanya'nın rakibi oldu!

Fransa penaltılarla turladı, İspanya'nın rakibi oldu!

Montella ilk kez konuştu... Merih'in cezası için olay sözler!

Montella ilk kez konuştu... Merih'in cezası için olay sözler!

Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.