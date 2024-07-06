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  4. Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! Seksenler'in yıldızı Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi… Fiyatları tek tek saydı

Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! Seksenler'in yıldızı Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi… Fiyatları tek tek saydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 07:24
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Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Elvan' karakteri ile hafızalara kazınan Begüm Öner bu defa tatil önerisiyle gündeme geldi. Önce Bodrum'a sonra da Yunanistan'a giden Öner ülkenizdeki pahalılığa isyan etti.

Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! Seksenler'in yıldızı Begüm Öner tatil için Yunanistan'ı önerdi… Fiyatları tek tek saydı

2012'de başlayan Seksenler dizisinin setinde aşık olup 2015 yılında evlenen Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yıllardır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyorlar.

Ünlü çift bu defa Bodrum ve Yunanistan tatili için yaptıkları karşılaştırma ile gündeme geldi. Eşi Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen Begüm Öner, fiyatların yarı yarıya olduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

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'CİDDİ BİR FİYAT FARKI VAR'

Öner "Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani." diye konuştu.

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Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'da beach'lere girişte istenen giriş ücreti ve şezlong ücretinin de olmadığını söyledi. Bu duruma üzüldüğünü dile getiren Öner 'herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var' diyerek adeta isyan etti.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Çok doğru söylemiş', 'Olması gerektiği gibi plajlar ücretsizmiş', 'Çok haklı' gibi yorumlar yapıldı.

Express


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