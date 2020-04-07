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Aşkları ve yuva kurma hayallerine Korona virüsü engel olamadı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizmcilik yapan Hasan Şimşek (37) ve Meltem Fidan (28) hafta sonu planladıkları düğünleri Korona virüs yasaklarına denk gelince belediyede oda nikahı kıydı.Korona Virüs tehdidine karşın alınan tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla nikah işlemlerine ilişkin düzenlemeye göre evlenmek isteyen çiftler birer şahit ile yetkili kurumlarda nikah kıyabiliyor.Marmaris’te yaşayan gelin Meltem Fidan, "Normal de bu hafta sonu düğünümüz olacaktı ama iptal olunca biz de bugüne gün alıp nikahımızı kıydırdık düğünümüz de nasip artık ortam olunca yapacağız düğünümüzü’’ dedi.Marmaris Hisarönün’de yaşayan Damat Hasan Şimşek, "Tüm dünyanın başında olan bir şey biz yine düğünümüzü yapacağız birlikte ve sağlıklı olduğumuz için mutluyuz" dediNikahta şahit yapan gelinin annesi ve babası, "Kızımızı evlendirdik düğünlerini de ilerleyen zamanlarda yapmak istiyoruz inşallah" dediler.Göcek’te turizmcilik yapacak olan çift evlerini orada kurup hayatlarına Göcek’te devam edeceklerini belirtti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizmcilik yapan Hasan Şimşek (37) ve Meltem Fidan (28) hafta sonu planladıkları düğünleri Korona virüs yasaklarına denk gelince belediyede oda nikahı kıydı.
Korona Virüs tehdidine karşın alınan tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla nikah işlemlerine ilişkin düzenlemeye göre evlenmek isteyen çiftler birer şahit ile yetkili kurumlarda nikah kıyabiliyor.
Marmaris’te yaşayan gelin Meltem Fidan, "Normal de bu hafta sonu düğünümüz olacaktı ama iptal olunca biz de bugüne gün alıp nikahımızı kıydırdık düğünümüz de nasip artık ortam olunca yapacağız düğünümüzü’’ dedi.
Marmaris Hisarönün’de yaşayan Damat Hasan Şimşek, "Tüm dünyanın başında olan bir şey biz yine düğünümüzü yapacağız birlikte ve sağlıklı olduğumuz için mutluyuz" dedi
Nikahta şahit yapan gelinin annesi ve babası, "Kızımızı evlendirdik düğünlerini de ilerleyen zamanlarda yapmak istiyoruz inşallah" dediler.
Göcek’te turizmcilik yapacak olan çift evlerini orada kurup hayatlarına Göcek’te devam edeceklerini belirtti.

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