YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

GİRESUN HABERLERİ  | 19.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, (ASKON) Giresun’da yaşanan sel felaketinde iş yerlerinde büyük hasarlar oluşan Dereli esnafına 185 adet yazar kasa pos cihazı gönderdi.Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, selden en çok zarar gören Dereli ilçesini ziyaret ederek esnafların sorunları dinleyerek iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yapmışlardı.AK Parti Dereli İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Dereli esnaflarına yazarkasa pos cihazı desteğinde bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk’e teşekkür etti.

ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, (ASKON) Giresun’da yaşanan sel felaketinde iş yerlerinde büyük hasarlar oluşan Dereli esnafına 185 adet yazar kasa pos cihazı gönderdi.
Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, selden en çok zarar gören Dereli ilçesini ziyaret ederek esnafların sorunları dinleyerek iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yapmışlardı.
AK Parti Dereli İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Dereli esnaflarına yazarkasa pos cihazı desteğinde bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk’e teşekkür etti. İlçe Başkanı Akbaş, “ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve beraberindekiler ilçemizde inceleme yaptıkları sırada esnaflarımızı da ziyaret etmişlerdi. Biz de kendilerine kapsamlı bilgi verirken esnaflarımızın sel baskınları nedeniyle harabeye dönen iş yerlerinde yazarkasa pos cihazlarına ihtiyaç duyduklarını aktarmıştık. Genel Başkan Aydın, döndükten sonra İl Başkanı Yener Türk ile istişare kurarak 185 esnafımıza pos cihazı gönderdi. Biz de Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak Esnaf ve Sanatkârlar Odamızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Kendilerine Dereli esnaflarımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Giresun Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:16
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Giresun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Gökhan Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okul projesi için destek istedi
Okul projesi için destek istedi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu
Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.