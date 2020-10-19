ASKON’dan Dereli esnafına 185 adet yazarkasa pos cihazı desteği

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, (ASKON) Giresun’da yaşanan sel felaketinde iş yerlerinde büyük hasarlar oluşan Dereli esnafına 185 adet yazar kasa pos cihazı gönderdi.

Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, selden en çok zarar gören Dereli ilçesini ziyaret ederek esnafların sorunları dinleyerek iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yapmışlardı.

AK Parti Dereli İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Dereli esnaflarına yazarkasa pos cihazı desteğinde bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk’e teşekkür etti. İlçe Başkanı Akbaş, “ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve beraberindekiler ilçemizde inceleme yaptıkları sırada esnaflarımızı da ziyaret etmişlerdi. Biz de kendilerine kapsamlı bilgi verirken esnaflarımızın sel baskınları nedeniyle harabeye dönen iş yerlerinde yazarkasa pos cihazlarına ihtiyaç duyduklarını aktarmıştık. Genel Başkan Aydın, döndükten sonra İl Başkanı Yener Türk ile istişare kurarak 185 esnafımıza pos cihazı gönderdi. Biz de Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak Esnaf ve Sanatkârlar Odamızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Kendilerine Dereli esnaflarımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.



