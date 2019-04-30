Asla çiğ yememeniz gereken 7 yiyecek

Çiğ et ve çiğ yumurta yemememiz noktasında hemfikiriz ancak bu çiğ yenmemesi gereken yiyecekler listesi sandığınızdan çok daha uzun ve bir hayli şaşırtıcı...
Patatesi çiğ yemek şişkinliğe ve istenmeyen gastrointestinal etkilere neden olabilir çünkü patates sindirime dayalı nişasta içerir ve patatesi pişirerek bu rahatsız edici nişastayı ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik üzerinde yeşil lekeler olan patateslerden hiç düşünmeden kaçınmalısınız. Solanin maddesi içeren bu yeşil patatesler zehirlenmeye neden olur ve sindirim sistemini mahveder!
İşte yanlış şekilde yenilirse tehlikeli olabilecek başka 'sağlıklı' bir yiyecek daha. Kırmızı fasulye protein,lif ve antioksidanlarla doludur ancak çiğ yemek midenize zarar verebilir.Çiğ fasulyenin gıda zehirlenmesine neden olmaması için en az 10 dakika kaynatılması gerekir.
Sosisli sandviçlerde yarı pişrilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.
Doğrudan inekten sağılan ve pastörize edilmeyen süt, E.coli ve salmonella gibi zararlı bakteriler içerebilir. Çiğ sütün gıda kaynaklı hastalıklara neden olma olasılığı diğer süt ürünlerinden 150 kat daha fazladır. Bu nedenle daima pastörize edilmiş süt satın almanız doğru olanıdır.
Bildiğimiz ve satın alarak tükettiğimiz bademlere tatlı badem denir ve onları tüketmek son derece keyifli ve sağlıklıdır. Ancak acı bademler, tatlı bademlerin kuzenleri gibidir ve tehlikeli hidrojen siyanür, hidrociyanik asit içerirler. Yetişkin bir birey 70 adet çiğ badem yediğinde hayatını kaybedebilir.
Çiğ patlıcana dikkatli yaklaşın. Aynı patatesi sorunlu kılan toksin maddesini içerir. Erken dönemde hasat edilen patlıcanda bu toksin miktarı bir hayli fazladır. Çiğ patlıcan bazı insanlarda alerjik reasksiyona neden olabilir ve solanin zehirlenmesine yol açabilir.
Bu tohum ve çekirdekler organik siyanüre dönüşebilecek bir kimyasal içerir. Bu yüzden kesinlikle uzak durmalısınız!
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