Asla çiğ yememeniz gereken 7 yiyecek

Çiğ et ve çiğ yumurta yemememiz noktasında hemfikiriz ancak bu çiğ yenmemesi gereken yiyecekler listesi sandığınızdan çok daha uzun ve bir hayli şaşırtıcı...

Patates



Patatesi çiğ yemek şişkinliğe ve istenmeyen gastrointestinal etkilere neden olabilir çünkü patates sindirime dayalı nişasta içerir ve patatesi pişirerek bu rahatsız edici nişastayı ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik üzerinde yeşil lekeler olan patateslerden hiç düşünmeden kaçınmalısınız. Solanin maddesi içeren bu yeşil patatesler zehirlenmeye neden olur ve sindirim sistemini mahveder!

Kırmızı fasulye



İşte yanlış şekilde yenilirse tehlikeli olabilecek başka 'sağlıklı' bir yiyecek daha. Kırmızı fasulye protein,lif ve antioksidanlarla doludur ancak çiğ yemek midenize zarar verebilir.Çiğ fasulyenin gıda zehirlenmesine neden olmaması için en az 10 dakika kaynatılması gerekir.

Çiğ sosis



Sosisli sandviçlerde yarı pişrilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.