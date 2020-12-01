Asla tarihi geçmiyor! Üzerinden yıllar geçse de rahatlıkla yiyebileceğiniz 5 yiyecek

Yıllar boyunca buzdolabınızda sakladığınızda, ilk günkü gibi tazeliğini koruyan bazı yiyecekler bulunuyor. Dolapta sakladığınız halde 'bozuldu mu?' diye endişe etmenize gerek olmayan yiyecek listesini ele alıyoruz.

BEYAZ PİRİNÇ

Beyaz pirinç, hava almayacak bir şekilde saklandığında yıllarca tazeliğini korumaya devam edecektir, fakat aynı durum diğer pirinç türleri için geçerli değildir.

BAL

Balın kristalize olması bozulduğu anlamına gelmez. Bal içinde bakteri üremesi oldukça zordur. Ağzı kapalı, kuru bir yerde saklandığında gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

MISIR NİŞASTASI

Karanlık ve kapalı ortamda saklandığında besin değerlerini olduğu gibi korur.

SİRKE

Asitli yapıları sayesinde kendilerini korurlar. Bazı sirkeler çok beklediklerinde renk değişimine uğrasalar da aslında bu değişim sadece fizikseldir. Yenmesi sıkıntı teşkil etmez.

BULYON KALIPLAR

İçerisinde bulunan tuz sayesinde çok uzun süre saklayabilirsiniz ancak buzdolabı rafında saklama şartıyla...



