Asla tarihi geçmiyor! Üzerinden yıllar geçse de rahatlıkla yiyebileceğiniz 5 yiyecek

Yıllar boyunca buzdolabınızda sakladığınızda, ilk günkü gibi tazeliğini koruyan bazı yiyecekler bulunuyor. Dolapta sakladığınız halde 'bozuldu mu?' diye endişe etmenize gerek olmayan yiyecek listesini ele alıyoruz.
Beyaz pirinç, hava almayacak bir şekilde saklandığında yıllarca tazeliğini korumaya devam edecektir, fakat aynı durum diğer pirinç türleri için geçerli değildir.
Balın kristalize olması bozulduğu anlamına gelmez. Bal içinde bakteri üremesi oldukça zordur. Ağzı kapalı, kuru bir yerde saklandığında gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.
Karanlık ve kapalı ortamda saklandığında besin değerlerini olduğu gibi korur.
Asitli yapıları sayesinde kendilerini korurlar. Bazı sirkeler çok beklediklerinde renk değişimine uğrasalar da aslında bu değişim sadece fizikseldir. Yenmesi sıkıntı teşkil etmez.
İçerisinde bulunan tuz sayesinde çok uzun süre saklayabilirsiniz ancak buzdolabı rafında saklama şartıyla...
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