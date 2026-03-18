Aslan, Anfield'da tarihi çeyrek final ve dev servet peşinde! İşte Liverpool zaferinin dudak uçuklatan bedeli...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz devi Liverpool ile tarihi bir sınava çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi çok büyük bir avantajı cebine koyan Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği bu dev karşılaşmada sadece adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdırmakla kalmayacak, aynı zamanda kulüp tarihinin en önemli ekonomik virajlarından birini de dönecek.

MASADAKİ SERVET: TAM 12.5 MİLYON EURO!

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki o unutulmaz 1-0'lık zaferin taçlanması için sahaya çıkacak olan Cimbom, Liverpool'u elemesi halinde UEFA'nın çeyrek finalistler için belirlediği o astronomik ödülün de sahibi olacak.

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, bu akşamki zorlu 90 dakikanın sonunda (veya uzatmalarda) elindeki skor avantajını koruyup turu geçen taraf olursa, ayakbastı ve performans primlerine ek olarak doğrudan 12.5 milyon Euro'luk çeyrek final ödülünü kasasına koyacak.

TRANSFER BÜTÇESİNE CAN SUYU OLACAK

Sezon başında Victor Osimhen gibi dünya yıldızları için ciddi bonservis ve maaş yükümlülüklerinin altına giren yönetim, Anfield'dan çıkacak bir zaferle mali anlamda devasa bir rahatlama yaşayacak. Gelecek olan 12.5 milyon Euro'luk bu sıcak para akışı, hem kulübün finansal fair-play dengesine pozitif yansıyacak hem de yaz transfer döneminde Okan Buruk'un elini bir hayli güçlendirecek.

Tüm hesapların yapıldığı ve nefeslerin tutulduğu İngiltere'deki bu dev karşılaşma, Galatasaray için hem bir prestij hem de tam anlamıyla bir "hazine" avı olacak.