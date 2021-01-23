Aslanapa ve Çavdarhisar’da eğitim ve tanıtım toplantıları

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde, 14. Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları Programı kapsamında, Kütahya İl Tarım Müdürlüğü tarafından eğitim ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ’’ İlimizde faaliyet gösteren danışman arkadaşlarımızın bilgilendirilmesiyle başladığımız eğitim ve tanıtım toplantılarımız Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerimizde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. İlçe toplantılarımıza önümüzdeki haftada devam edeceğiz inşallah. Yoğun gayret gösteren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederken, çok güzel imkanları barındıran hibe programından olabildiğince yararlanabilmek için tüm üreticilerimizi bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

