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Aslanapa’da mevsimin ilk kar yağışı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Buğday yetiştirilmesinde bölgenin önemli merkezlerinden olan Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı, sevinçle karşılandı.Aslanapa ilçe merkezine hem mevsimin hem de 2020’nin ilk karı düştü.

Buğday yetiştirilmesinde bölgenin önemli merkezlerinden olan Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı, sevinçle karşılandı.
Aslanapa ilçe merkezine hem mevsimin hem de 2020’nin ilk karı düştü. Aslanapa’da iki gündür etkili olan soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, ilçede sevinçle karşılandı. Yarım saat yağan kar, yüksek kesimlerde ağaçların dalları ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışının yaşandığı şehir merkezinde bazı vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.
Kışın güzelliğinin kar yağışı olduğunu belirten vatandaşlar, kar yağışı bereket ve salgın hastalıklara karşı şifa getirsin, azalan su kaynakları çoğalsın temennisinde bulundular.

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