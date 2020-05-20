YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aslanapa’da yeni tip mısırda yüksek verim bekleniyor

Aslanapa’da yeni tip mısırda yüksek verim bekleniyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yeni tip ’’Pionner 31Y43’’ cinsi mısır ekiminde bu yıl yüksek verim beklendiği bildirildi.Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde sözleşmeli mısır üreticilerimize ektirdiğimiz ’’Pionner 31Y43’’ mısır tohumlarımızı arazide ekim sonrası incledik.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yeni tip ’’Pionner 31Y43’’ cinsi mısır ekiminde bu yıl yüksek verim beklendiği bildirildi.
Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde sözleşmeli mısır üreticilerimize ektirdiğimiz ’’Pionner 31Y43’’ mısır tohumlarımızı arazide ekim sonrası incledik. Pionner yetkili mühendisimizin de katıldığı incelemelerde tohumların topraktan çıkımının beklenenden çok daha iyi olduğunu gördük. Üreticilerimize yetkili mühendisimizin tavsiyelerini ilettik. İnşallah bu yıl slajlık mısırın en kalitelisi aslanapa ilçesinde üretilecek ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak’’ idadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:55

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.