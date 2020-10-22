Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Caddebostan'da görüntülendi.

Sete gitmek için yol kenarında bekleyen Enver, aracına ulaşmak için yaklaşık 500 metre yürümek zorunda kaldı.

Görüntülenince panikleyerek yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, daha sonra gülümseyerek objektiflere poz verdi.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile barıştığı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiği iddia edilen Aslı Enver, çıkan haberleri yalanladı.



Ünlü oyuncu, "Kerem Bey ile barıştığınız doğru mu?" sorusuna, "Yok öyle bir şey. Beni bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi" yanıtını verdi.

Enver'in geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı ve Amsterdam'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.



