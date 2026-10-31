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Melis Sezen, Seni Tanıyorum'un kamera arkasına paylaştı

Netflix'in yerli yapımı Seni Tanıyorum dizisiyle gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu kez set arkasından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Melis Sezen, Seni Tanıyorum'un kamera arkasına paylaştı

Netflix'in yerli dizisi Seni Tanıyorum yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettirdi. İzlenme listelerinde günlerce zirvede olan dizide gizemli bakıcı Nazlı'yı canlandıran Melis Sezen başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı.

Melis Sezen, Seni Tanıyorum un kamera arkasına paylaştı 1

Melis Sezen son olarak ilk haftasında 75 ülkede ilk 10'a girerek 7 ülkede zirveye yerleşen Seni Tanıyorum çekimlerinden sahne arkası fotoğraflarını yayınladı.

Melis Sezen, Seni Tanıyorum un kamera arkasına paylaştı 2

Melis Sezen'in paylaşımı yayınlanır yayınlanmaz binlerce beğeni aldı.
Melis Sezen, Seni Tanıyorum un kamera arkasına paylaştı 3

CESUR SAHNELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı Seni Tanıyorum, doğumdan sonra ressamlığa geri dönmek isteyen Funda'nın (Elçin Sangu) hayatına giren bakıcı Nazlı'nın hikayesini anlatıyor.
Melis Sezen, Seni Tanıyorum un kamera arkasına paylaştı 4

Dizinin en çok merak edilen karakteri olan Nazlı'ya hayat veren Melis Sezen,cesur sahneleriyle de gündem olmuştu.

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Melis Sezen
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