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Demet Özdemir'in az makyajlı haline beğeni yağdı

63. Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşen Cinlerin Düğünü film söyleşisinden Demet Özdemir dikkat çekti. Oyuncu kısa saçlarıyla ve az makyajıyla beğenş topladı.

Demet Özdemir'in az makyajlı haline beğeni yağdı

Son olarak Eşref Rüya dizisiyle ekranda boy gösteren Demet Özdemir kısa süre önce saçlarını kestirerek imaj tazeledi.

Ferit Karahan’ın yazıp yönettiği, başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir’in paylaştığı “Cinlerin Düğünü” filminin ekibi 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeydi.
Demet Özdemir in az makyajlı haline beğeni yağdı 1

Özellikle Demet Özdemir festival söyleşisinde dikkat çekti. Yeni imajı sade görünümü ve az makyajıyla dikkat çeken oyuncuya hayranlarından yoğun ilgi vardı.

Demet Özdemir in az makyajlı haline beğeni yağdı 2

34 yaşında olan Demet Özdemir'in hem tarzı hem de görünümü beğeni topladı. Sosyal medyada "Makyajsız şahane görünüyor", "Bayıldım bu haline", "Bu saçlar şahane oldu" yorumları yağdı.

Demet Özdemir in az makyajlı haline beğeni yağdı 3

CİNLERİN DÜĞÜNÜ KONUSU NE?

Uzak bir Anadolu köyünde geçen film, yıllar sonra bir düğün için bir araya gelen dört kardeş üzerinden aile sırlarını, geçmişle hesaplaşmayı ve değişen ilişkileri odağına alıyor.

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Demet Özdemir
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