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  4. Aslı Enver'in makyajsız pozları sosyal medyayı salladı! Görenler aynı şeyi söyledi

Aslı Enver'in makyajsız pozları sosyal medyayı salladı! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 11:21
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2022 yılından bu yana Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde kızı Elay ile ilgilenen Aslı Enver, setlere dönmeden önce ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tatil pozları ile gündemde olan ünlü isimden makyajsız ve filtresiz pozlar da gecikmedi. Enver'in son karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Babil gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslı Enver son dönemde oyunculuğa annelik molası vermiş ve sadece kızı Elay ile ilgilenmeyi tercih etmişti.

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Şimdilerde yeni projesi belli olan Enver'in yeni sezonda “Kuşatma” dizisiyle setlere döneceği öğrenilmişti. Ünlü isim setlere dönmeden önce eşi ve kızıyla tatile çıktı.

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MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ...

Tatilden kareleri ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncudan son olarak makyajsız ve filtresiz pozlar geldi. Aslı Enver'in doğal hali kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'doğal güzellik dedikleri işte bu', 'doğallık denilince de sen be', 'en güzel oyuncu', 'estetiksiz doğal güzel' yorumları yapıldı.

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Aslı Enver
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