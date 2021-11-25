Aslı Enver, yeni arabasıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

Meksika tatilinden dönen oyuncu Aslı Enver, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Snob Magazin’in haberine göre; gelen projeleri değerlendiğini söyleyen Enver, “Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim” dedi.

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu Aslı Enver'in uzun süredir hayatında kimse olmadığı biliniyor.



