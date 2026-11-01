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En Hamarat Benim yayından kalktı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi

6 sezondur NOW Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına En Hamarat Benim programı günlerdir yayınlanmıyor. Son dönemde reytinglerde büyük düşüş yaşayan program yerine yeni bir format getiriliyor. Program sunucusu da Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin olacak.

En Hamarat Benim yayından kalktı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Kadir Ezildi'nin sunumuyla NOW Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan En Hamarat Benim programı bir süredir yayınlanmıyor. Günlerdir ekrana gelmeyen program hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dönemde reytinglerde büyük düşüş yaşayan program yerine yeni bir format getiriliyor. Gelinler Sofrada programı için geri sayım başlarken programın sunucusu da dikkat çekti.

En Hamarat Benim yayından kalktı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi 1

YERİNE O GETİRİLDİ

Kadir Ezildi'nin yerine yeni formatta Pelin Öztekin getirildi. Gelinler Sofrada'da her hafta beş yarışmacı büyük ödül için kıyasıya yarışacak.

En Hamarat Benim yayından kalktı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi 2

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Kadir Ezildi Now Tv
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