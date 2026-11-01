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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle gecelerde! Böyle görüntülendi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Aydoğan, gece saatlerinde iş insanı sevgilisiyle görüntülendi.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle gecelerde! Böyle görüntülendi
Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan son dönemde iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle gecelerde! Böyle görüntülendi 1

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Sümeyye Aydoğan iş insanı sevgilisi Erdem Atalmış ile gece bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle gecelerde! Böyle görüntülendi 2

Aydoğan'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan sevgilisiyle gecelerde! Böyle görüntülendi 3

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
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