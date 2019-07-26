MAGAZİN

Aslıhan Karalar film için tesettüre girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, yeni filmi Adanış/Kutsal Kavga için tesettüre girdi. Karalar'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Aslıhan Karalar film için tesettüre girdi!

Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, film için tesettüre girdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzellik kraliçesi Aslıhan Karalar'ın tesettürlü hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Karalar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan bir takipçisi, "Çok yakışmış. Umarım gerçekten tesettüre girersiniz" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Kapalı haliniz daha güzel" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Adanış/Kutsal Kavga aslıhan karalar

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