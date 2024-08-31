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  4. Aslıhan Malbora Venedik'ten peş peşe paylaştı! Festival tarzı beğenilmedi

Aslıhan Malbora Venedik'ten peş peşe paylaştı! Festival tarzı beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 14:31
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Son olarak başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Yaban Çiçekleri dizisi ile ekranlarda boy gösteren Aslıhan Malbora dizisinin apar topar final yapmasıyla birlikte bir süre ortalarda görünmedi. Şimdilerde 81'inci Venedik Film Festivali'ne giden ünlü isim festivalden karelerini peş peşe paylaştı. Malbora tarzına yorum yağdı.

MYNET-Gel Dese Aşk, Üç Kuruş ve Darmaduman gibi birçok başarılı projede yer alan Aslıhan Malbora son olarak başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Yaban Çiçekleri dizisinde rol almış ancak dizinin reytinglere yenik düşmenin ardından bir süre ortalarda görünmemişti.

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Şimdilerde 81'inci Venedik Film Festivali'nde boy gösteren ünlü isim festivale beyazlar içinde gitti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Mini beyaz elbisesi ile oldukça sade görünen Malbora Venedik pozlarını sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

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Kombinini gold takıları, siyah ayakkabıları ve retro gözlüğü ile tamamlayan Aslıhan Malbora bu haliyle pek beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Aslıhan Malbora'ın festival kareleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme 'çok özensiz olmuş', 'kim giydirdi seni böyle?', 'hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Aslıhan Malbora
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