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ASM'ye yerleştirilen güneş panelleriyle enerjinin devamlılığı sağlandı

20.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde aile hekimi Hacı Kalender: - "Bütün merkez için 12'ye yakın güneş paneli aldık, sistemimizi büyüttük. Şu anda çok memnunuz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde aile hekimi Hacı Kalender, 3 aile hekimi ve 6 sağlık personelinin çalıştığı 2 katlı Aile Sağlığı Merkezine (ASM) yaptırdığı güneş panelleriyle, elektrik kesintilerinde soğuk zincire tabi ilaç, aşı ve serum gibi ürünlerin daha iyi korunmasında avantaj sağladı.

Cevizpınar Mahallesi'nde aile hekimi olan Hacı Kalender, AA muhabirine, daha önce çalıştığı yerlerde bu sistemin küçük bir versiyonunu kurduklarını anımsattı.

Yaklaşık 3,5 yıldır ilçede görev yaptığını kaydeden Kalender, zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sorunlarla karşı karşıya kalabildiklerini söyledi.

Her iş yerinin enerjiyle çalıştığını, enerjinin devamlılığının esas olduğunu anlatan Kalender, bunun için arayışa girdiklerini belirtti.

Kalender, şöyle konuştu:

"Küçük bir güç kaynağı sistemimiz vardı, kısmen de olsa 15-20 dakika sistemi tolere edebiliyordu fakat sistemin gerekliliği için yetmiyordu. 2-3 buzdolabımız, 10'a yakın bilgisayarımız var. Bunların devamlı çalışması için sistemin büyütülmesi gerekiyordu. Ne yapabiliriz diye düşündük aklımıza güneş enerjisi geldi. Araştırıp yapmaya karar verdik. Bir maliyet çıkardık, çok da pahalı bir sistem değil. Yaklaşık 7 ay önce öncelikle 4 güneş paneli aldık, 'işe yarıyor mu' diye bakmak istedik. Baktık sistem çok güzel çalışıyor ve elverişli. Bütün merkez için 12'ye yakın güneş paneli aldık, sistemimizi büyüttük. Şu anda çok memnunuz. Bunu önceki senelere göre kıyasladığımızda elektrik fiyatları artmasına rağmen bizim ödediğimiz faturalar yüzde 90-95 oranında azaldı. Bu çok güzel bir şey. Gölge olsa bile enerji üretebildiğini gördük. Bu çok anlamlı kışın da çalıştırabiliriz. Herkesin enerji verimliliğinde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum."

Sistemin yaklaşık 40 bin liraya mal olduğunu dile getiren Kalender, ayda yaklaşık 1500 lira elektrik faturalarında azalma olduğunu anlattı.

Kalender, "Bizim önceliğimiz kar sağlamak değil, aşılarımız, sistemlerimizdi, çünkü bir hasta geldiği zaman elektrik yoksa sistem yürümüyordu. Artık elle reçete yazmıyoruz. Elle yazsak bile bir yazıcı gerekiyor, yazıcı bile elektrikle çalışıyor. Güneş enerjisi çok sağlıklı oldu. Özelikler aşı ve serumlar konusunda çok ciddi avantaj sağladı. Çok güneş alan bir bölgedeyiz." ifadelerini kullandı.

ASM'de görevli hemşire İlkay Öner de oluşturulan sistemden çok fayda gördüklerini, hastalara kesintisiz hizmet verdiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Hamdullah Önemli ise aile hekimi Kalender'den çok memnun olduklarını belirterek, daha önce elektrik kesintisinden dolayı aldıkları hizmette gecikmeler yaşandığını söyledi.

Önemli, "Güneş enerjisi hem güzel hem tasarruflu hem de vatandaşın işini görüyor. İş görüldüğü zaman hastalar da çabuk evlerine gidiyor. Bütün kurumlarda bu sistemi görmek istiyoruz. Güneş enerjisi sayesinde elektriğe kavuştuk, fişimizi kesip muayene oluyoruz." diye konuştu.

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