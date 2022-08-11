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ASO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete açıldı

11.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete açıldı

Ankaralı sanayicilerin ihracatını artırmayı hedefleyen Ankara Sanayi Odası (ASO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi düzenlenen törenle hizmete başladı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, törene ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve bazı sanayiciler katıldı.

Özdebir, törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın aylık 1 milyar doları aşan yüksek teknolojili ürün ihracatı bulunduğunu ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci kenti olduğunu bildirdi.

Bu merkezin hedeflerine ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacağına işaret eden Özdebir, "Tüm sanayicilerimizi sembolik ücretlerle hizmet verecek bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Çelik de projeyle Ankara içinde bazı oda ve OSB'lerde istihbarat merkezleri kuracaklarını belirtti. Merkezde görev yapacak uzmanların çok nitelikli bir eğitim programından geçtiğini vurgulayan Çelik, bu kadroların Ankara'nın ihracatına önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

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ankara kalkınma ajansı aso

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