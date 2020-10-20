ASO "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetiminden geçerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çok sayıda önlemi uygulamaya koyan Oda, TSE denetiminden geçti. Böylece ASO, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alma hakkı elde etti.

Belgeyi, ASO'da düzenlenen törenle Başkan Nurettin Özdebir'e, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi. Törende, ASO başkan yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Sayman Üye Taner Özdemir de hazır bulundu.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, salgına karşı aldıkları önlemlere işaret ederek, "Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek Güvenli Hizmet Belgesi'ne dönüşmesinden çok mutluyuz. ASO olarak hem çalışanlarımıza hem de hizmet verdiğimiz insanlara güven vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Aldıkları önlemlerin, bir disiplin içinde yapıldığını gösteren belgenin başka kurumlara da örnek olmasının ve toplum sağlığına katkıda bulunmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Sanayiciler olarak TSE ile iş birliği yapmak zorundayız. Sanayicilerimizin de TSE'nin kıymetini bilerek bu kuruluşumuza sahip çıkmaları gerekir. Hem ASO'nun hem sanayicilerimizin belgelendirme hizmetlerini başarıyla yürüten başta Başkan olmak üzere TSE'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

