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ASO'nun depremzedeler için hazırladığı konteynerler yola çıktı

16.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir firmanın ürettiği konteynerleri taşıyan 32 tır, Oda tarafından Hatay'da kurulacak "yaşam merkezi"ne ulaştırılmak üzere hareket etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ASO Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, Oda bünyesindeki 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonuyla deprem bölgesinde "Konteyner Yaşam Merkezi" kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Ardıç, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır parkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin olduğu ilk günden itibaren halkın acil olarak gıda, battaniye yardımı yapacağını düşündüklerini belirten Ardıç, "Biz de 'kalıcı konteyner ve yaşam merkezini süratle kurmalıyız.' dedik. Aynı gün Yönetim Kurulumuz ve komite başkanlarımızı topladık, karar aldık. Depremin olduğu ilk gün konteyner siparişi verdik. Önce 150 konteyner ile yola çıktık, daha sonra gelen yardımları görünce 300 konteynere yükselttik." dedi.

Ardıç, Hatay'da bir bölge belirlediklerini anlatarak, söz konusu bölgede, tüm altyapısı ASO tarafından yapılmak üzere, yaşam merkezi kurma çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

Ardıç, şunları kaydetti.

"Bugün 32 tırımızı yola çıkıyor. Tırların taşıdığı konteynerler de 2 tane yatak odası, 4 kişilik ranza, mutfak, tuvalet, duş var. Konteynerlerin içine mutfak seti koyduk. İlk etapta depremzedeler için gıda malzemelerini dolaplarına yerleştirdik. Yaptığımız yaşam merkezinin içinde ayrıca, çocuk oyun alanları, bilgisayar merkezi, internet ağı olacak. Bir tane revir koyduk. Bir doktorumuz ve 2 hemşiremiz gönüllü olarak görev yapacaklarını bize ilettiler. Çocuk rehabilitasyon merkezi koyduk, bu merkezi 1 hafta içinde teslim edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından tırlar bölgeye hareket etti.

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