Aspas'ın Golü Atletico Madrid'i Durdurdu: Simeone'nin öğrencileri Celta Vigo ile 1-1 Berabere kaldı

La Liga'nın heyecan dolu mücadelesinde Celta Vigo, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Atletico Madrid'in Clement Lenglet'nin kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynaması maçın seyrini değiştirdi.

Atletico, Carl Starfelt'in kendi kalesine attığı golle öne geçmesine rağmen, Celta Vigo'nun efsanevi oyuncusu Iago Aspas'ın golüne engel olamadı.

SIMEONE'NİN PLANLARI ALT ÜST OLDU

Maçın ilk yarısında Atletico Madrid, erken bir golle avantajı yakaladı. Ancak, Clement Lenglet'nin yaptığı faul sonucu kırmızı kart görmesi, Simeone'nin planlarını alt üst etti. İkinci yarıda Celta Vigo, 10 kişi kalan rakibine karşı baskısını artırdı ve Iago Aspas'ın golüyle beraberliği yakaladı. Julian Alvarez'in gol atamaması, Atletico'nun hücum gücünü düşürdü. Atletico Madrid, son haftalarda yakaladığı gol serisine bu maçta ara vermek zorunda kaldı. Özellikle Real Madrid derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Alvarez, bu kez sessiz kaldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNEMLİ PUAN KAYBI

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Lenglet'nin atılmasının ardından taktiksel değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Ancak, 10 kişi mücadele eden takım, Celta Vigo'nun ataklarını savuşturmakta zorlandı. Kaleci Oblak, Borja'nın şutunda başarılı bir kurtarış yapsa da, Aspas'ın tamamladığı pozisyonda çaresiz kaldı. Maç boyunca Koke, Griezmann, Barrios, Le Normand ve Hancko gibi oyuncular da bekleneni veremedi. Atletico Madrid, bu beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.