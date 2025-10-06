SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Aspas'ın Golü Atletico Madrid'i Durdurdu: Simeone'nin öğrencileri Celta Vigo ile 1-1 Berabere kaldı

La Liga'da Celta Vigo ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Atletico Madrid, Lenglet'nin atılmasıyla uzun süre 10 kişi mücadele etmek zorunda kalırken, Iago Aspas'ın golü ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. Julian Alvarez'in gol katkısı sağlayamadığı maçta, Atletico deplasmanda puan kaybetti.

Aspas'ın Golü Atletico Madrid'i Durdurdu: Simeone'nin öğrencileri Celta Vigo ile 1-1 Berabere kaldı
Berker İşleyen

La Liga'nın heyecan dolu mücadelesinde Celta Vigo, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Atletico Madrid'in Clement Lenglet'nin kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynaması maçın seyrini değiştirdi.

Atletico, Carl Starfelt'in kendi kalesine attığı golle öne geçmesine rağmen, Celta Vigo'nun efsanevi oyuncusu Iago Aspas'ın golüne engel olamadı.

SIMEONE'NİN PLANLARI ALT ÜST OLDU

Aspas ın Golü Atletico Madrid i Durdurdu: Simeone nin öğrencileri Celta Vigo ile 1-1 Berabere kaldı 1

Maçın ilk yarısında Atletico Madrid, erken bir golle avantajı yakaladı. Ancak, Clement Lenglet'nin yaptığı faul sonucu kırmızı kart görmesi, Simeone'nin planlarını alt üst etti. İkinci yarıda Celta Vigo, 10 kişi kalan rakibine karşı baskısını artırdı ve Iago Aspas'ın golüyle beraberliği yakaladı. Julian Alvarez'in gol atamaması, Atletico'nun hücum gücünü düşürdü. Atletico Madrid, son haftalarda yakaladığı gol serisine bu maçta ara vermek zorunda kaldı. Özellikle Real Madrid derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Alvarez, bu kez sessiz kaldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNEMLİ PUAN KAYBI

Aspas ın Golü Atletico Madrid i Durdurdu: Simeone nin öğrencileri Celta Vigo ile 1-1 Berabere kaldı 2

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Lenglet'nin atılmasının ardından taktiksel değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Ancak, 10 kişi mücadele eden takım, Celta Vigo'nun ataklarını savuşturmakta zorlandı. Kaleci Oblak, Borja'nın şutunda başarılı bir kurtarış yapsa da, Aspas'ın tamamladığı pozisyonda çaresiz kaldı. Maç boyunca Koke, Griezmann, Barrios, Le Normand ve Hancko gibi oyuncular da bekleneni veremedi. Atletico Madrid, bu beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok! Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok!
Nihat Kahveci taraftara 'Allah sabır versin' dedi ve yönetime seslendi!Nihat Kahveci taraftara 'Allah sabır versin' dedi ve yönetime seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid La Liga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.