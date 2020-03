ASRİAD Van Şubesi açıldı

“Paranın dini imanı olmalı”

Dünya sermayesinin yarısından fazlasının 100 kişinin elinde olduğunu vurgulayan Gülaçar, “Paranın dini imanı olmaz derler ya, ben paranın dini imanı olduğunu düşünenlerdenim. Paranın dini imanı mutlaka olmalı diyorum. Eğer öyle olmazsa şu kapitalist acımasız dünyada sadece 100 adam dünya sermayesinin yarısından fazlasına sahip ve bunlar acımasızca zulmediyorlar, eziyorlar, sömürüyorlar ve yeryüzünü o dehşetli paralarıyla cehenneme dönüştürüyorlar. Paranın dini imanı mutlaka olmalı. Benim Peygamberim, ‘kölene yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin’ diyordu. O, o günkü şartlarda kölelik için bunu söylemişti. Ama şimdi benim kazanmama, üretmeme daha fazla büyümeme vesile olan işçime, emekçime benim de daha hakkaniyetli bir paylaşımda bulunmam, onların da dualarını alarak çoluk çocuklarıyla beraber mutlu, mesut bir hayat yaşamalarına vesile olma kapsamında paranın mutlaka dini ve imanı olmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında iş insanlarına da seslenen Gülaçar, “Bu ülkede bir AK Parti öncesi var birde AK Parti ile başlayan süreç var. Bizim iktidarlarımız döneminde bu ülkede iş insanı iyi kazanmıştır, çok kazanmıştır ve kazandığı ile birlikte iyi de üretmiş, ülkeyi çok farklı noktaya getirmiştir. Hemen hemen bütün illerdeki iş dünyasının genel ve yereldeki ekonomik şartlarının iyi olmasında en ciddi emek ve gayret AK Parti iktidarları ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. İş adamlarımızdan bize gelecek olan her hayırlı teklife açığız. Bakan bakan, kurum kurum birlikte dolaşıp o imkanı size sunma noktasında her türlü çaba ve gayret içerisinde olmaya hazırız. Yeter ki üretmiş olalım” diye konuştu.

Açılışa katılan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ise İdlip şehitlerine rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Temennimiz ve duamız odur ki, bir an önce bölgede barış egemen olur, insanlar evlerinde, yurtlarında kalır, terör ve çılgınlıklar sona erer ve huzur buluruz” dedi.

ASRİAD Van Şubesinin açılışının hem ülke için hem Van için önemli olduğuna değinen Danışman, “ASRİAD, ülkemizin kıymetli bir kuruluşudur. Derin bir tecrübe birikimi ile işe koyulan ASRİAD kurucu iradesi, kısa zamanda bu ülkemizin tüm bölgelerine ulaşmıştır. Yurt dışından önemli bazı merkezlerde temsilcilikler açmış ve gerekli iletişimleri kurmayı başarmıştır. ASRİAD, ülkemizin çok fazla ihtiyacı olan nitelik konusunu milletimizin gündemine yeniden getirmeyi hedeflemiş bir kuruluştur. Bu konu sürekli gündemde olsun diye temel sloganımızı da ‘Önce Nitelik’ olarak belirledik. Bu kavram, bizim yol haritamızın alemi olsun, ülkemiz iş dünyasının da vizyonu olsun istedik” ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda çok sıkıntılı bir süreç yaşandığına dikkat çeken Danışman, “Ticaret savaşları, sıcak savaşlar, depremler gibi gündemin ilk maddelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Bu konulara bir de virüsler dahil olunca durumlar biraz daha ciddileşiyor ve sorumluluklar biraz daha artıyor. Böyle sorun yumağı zamanlarda, güçlü kalanlar, hakkaniyetli davrananlar, toplumsal sorumlukla hareket edenler başarılı olacaklardır. Bu yüzden ASRİAD, hem iş dünyası teşkilatı, hem sosyal dayanışma kurumu ve hem de kimlik mücadelesi veren bir niteliğe sahiptir. Modern zamanlarda iş hayatının gerekleri ne ise onu yakalamak, trendleri ve yenilikleri takip etmek, yerine göre de trend oluşturup yol açmak ASRİAD’ın hedefidir” şeklinde konuştu.