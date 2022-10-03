Assan Alüminyum, Düsseldorf Fuarı'nda sürdürülebilir ürün ve yatırımlarını sergiledi

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, global arenadaki güçlü konumunu pekiştirmek ve potansiyel uluslararası müşterileriyle buluşmak amacıyla Aluminium 2022 Düsseldorf Fuarı’na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alüminyum endüstrisinin dünyadaki en büyük etkinliğinde yaklaşık 450 metrekarelik standıyla yer alan Assan Alüminyum’un sürdürülebilirliğe katkı sağlayan teknolojileri ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Assan Alüminyum olarak sektörümüzün Türkiye'deki lideri, alüminyum folyo üretim kapasitemizle Avrupa’nın en büyük iki büyük üreticisinden biri konumundayız. Şirketimizi güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik marka değerlerimizle büyütüyoruz. Bu kapsamda uluslararası platformlarda faaliyetlerimizi tüm küresel sektör paydaşlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün global ölçekte en önemli organizasyonlarından Aluminium 2022 Uluslararası Alüminyum Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nın bu yıl şirket için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Güngör, sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi Aluminium Stewardship Initiative (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri, hem de geri dönüşüm tesisinin sürdürülebilirliğini tescil eden Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldıklarını belirtti.

- "Geri dönüşüm dostu alaşımımız ile karbon ayak izi yarı yarıya küçüldü"

Türkiye'de bu sertifikaya hak kazanan ilk marka olduklarını belirten Güngör, "Düsseldorf’taki küresel sektör buluşmasında ülkemizi ASI tescilli bir marka olarak temsil etmekten, dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve faaliyetlerimizle bu önemli platformda yer almaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Assan Alüminyum’un fuarda dikkat çeken bir diğer sürdürülebilirlik çalışması ürünlerin karbon ayak izini tespit etmek adına tamamladıkları, Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Çevresel Ürün Beyanı (EPD) çalışmaları olduğunu kaydeden Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geliştirdiğimiz 3423 geri dönüşüm dostu alaşımımız ile karbon ayak izi yarı yarıya küçüldü. Karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları kapsamında, yalnızca birincil olmayan alüminyum kullanılarak üretilebilen, düşük karbon ayak izine sahip ve kalite kriterlerini sağlayan bir alaşım geliştirdik. Tamamen bize özel bir alaşım olan 3423 ürünü yüzde 95’in üzerinde birincil alüminyum harici, geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Eş değer ürünlere göre de yüzde 50 daha az karbon ayak izi oluşturuyor. Öncelikle inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründeki müşterilerin rahatlıkla faydalanabileceği bu ürün, Ar-Ge çalışmalarımızın ve sürekli döküm uzmanlığımızın başarılı bir sonucu. Bu ve benzeri faaliyetlerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer oluşturmaya devam edeceğiz."

