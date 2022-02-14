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Assan Alüminyum sürdürülebilirlik çalışmaları full sertifikasyon aldı

14.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör: - "İş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer yaratmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, hayata geçirdiği başarılı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI (Aluminium Stewardship Initiative) tarafından sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösteren kuruşlara ve işletmelere verilen performans standardı sertifikasyonunu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yassı alüminyum sektörünün lider üreticilerinden biri olan Assan Alüminyum, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da ön plana çıkıyor.

Daha önce salgın sebebiyle ASI'dan provizyonel sertifikası bulunan Assan Alüminyum, hem Tuzla ve Dilovası yassı alüminyum üretim tesislerinde hem de geri dönüşüm tesislerindeki saha denetimini başarıyla tamamlayarak full sertifikasyon almayı başardı.

Şirket, Manavgat'ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisinde tüm üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştirmesi ve entegre geri dönüşüm tesisindeki yüzde 100 geri dönüşüm çalışmalarıyla da çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Assan Alüminyum olarak daha önce Türkiye'de yassı alüminyum üreticileri arasında ilk olacak şekilde ASI provizyonel sertifikasını almaya hak kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıl içerisinde sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarımızı genişlettik. Marka değerlerimizden sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal ve çevre boyutlarında ele alıyor, tüm süreçlerimize entegre etmeye yönelik faaliyetler gösteriyoruz. Üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji üretimiyle uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikaları alarak kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. Bunun yanında entegre geri dönüşüm tesisimizde geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyum geri dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi düşürmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu örnek çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından değerlendiriliyor. Sektörümüzün sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön veren ASI tarafından full sertifikasyon ile ödüllendirilmek bizler için gurur ve mutluluk kaynağı oldu. ‘Geleceği tüketmeden üretiyoruz’ anlayışımızla iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer yaratmaya devam edeceğiz."

ASI Üst Yöneticisi (CEO) Fiona Solomon ise "Assan Alüminyum'un provizyonelden 3 yıllık ASI performans standardı full sertifikasyona geçişini gönülden kutluyoruz. Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarına rağmen, firma ilgili işletmelerin ziyaretini mümkün kılarak ASI standart kriterlerinin denetlenmesini ve full sertifikasyona geçişi sağlayabildi. Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik prensiplerine bağlılığını göstermeye devam etmesinden, ergitme ve haddeleme operasyonlarının sosyal, çevresel ve ekonomik bağlamda sorumlu bir biçimde gerçekleştirildiğine dair ASI sertifikasyonu güvencesini müşterilerine sunabilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Assan Alüminyum, sektöründe ilk kez ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi alan şirket olarak sahip olduğu güçlü yönetişim altyapısını tescil etme fırsatı buluyor.

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