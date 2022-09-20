Assan Hanil, yenilikçi ürünlerini IAA’da küresel sektör temsilcileriyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Küresel otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı başladı.

İki yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl üçüncü kez yer alan Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojilerini sektörün beğenisine sundu.

Assan Hanil'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv ve otomotiv tedarik sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte AR-GE ve inovasyona dayalı ürün ve teknolojileriyle yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizde 6 farklı lokasyonda AR-GE ekiplerimizle birlikte geliştirip ürettiğimiz ürünleri sektörün kalbinin attığı bu fuarda görücüye çıkarmaktan gurur duyuyoruz.

Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyonla ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizle fuardaki yerimizi aldık. Tam 25 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüzün gelişiminde öncü rol üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Assan Hanil, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, tavan, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçalarını IAA’daki standında sergiledi.

-Biyoplastik ham madde

Assan Hanil’in IAA kapsamında dikkati çeken çalışmalarından biri, Biyoplastik Hammadde Projesi oldu. Bu çalışmayla Assan Hanil, domates küspesini işleyerek üretimde kullanıyor, çevre dostu hammadde tedarik potansiyeli sağlıyor. Domateslerin dış kabuğunda bulunan, halk dilinde ‘küspe’ olarak adlandırılan posadaki bileşenler ham madde ile birleştirilerek, ihtiyaç duyulan mekanik özelliklere muadil ürün elde edilmesi amaçlanıyor. Şirket ayrıca biyoplastik ham madde geliştirme sürecinde domates küspesine alternatif organik materyaller için de araştırmalarını sürdürüyor.

-Araç hafifletme çalışmalarına büyük ilgi

Assan Hanil’in araç hafifletme faaliyetleri kapsamında başlattığı kompozit parça üretimine fuarda büyük ilgi gösterildi. Şirket, araç hafifletme odaklı AR-GE çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Sürdürülebilirlik ile doğrudan bağlantılı olan bu parçanın, 2023 yılında Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretimi gerçekleştirilecek. Şirket stratejik hedefleri kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları eklemek için de faaliyetlerine devam ediyor.

İlk aşamada 4 milyon avroluk yatırım ile devreye alacağı bu proje sonrası orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon avroluk ek bir yatırım daha yapılacak. Assan Hanil teknoloji yol haritası doğrultusunda kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi de AR-GE yetkinliklerine eklemeyi hedefliyor. Böylelikle Türkiye’de ve yakın coğrafyada kompozit ürünler geliştirip; üreterek sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam edecek.

