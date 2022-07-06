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Assan Hanil’den otomotivde yerlileşmeye katkı

06.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner: - "Tasarım, geliştirme ve üretiminden sorumlu olacağımız kompozit tampon sistemleri projemizle, ilk yerli kompozit dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, AR-GE ve inovasyon odağındaki çalışmaları sonucu Türkiye’nin ilk kompozit tampon taşıyıcısı için çalışmalarına devam ediyor.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, araç hafifletme odaklı AR-GE çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya gelindi.

Seri üretimine 2023 yılında başlanacak ürün, Hyundai i10, i20 ve Bayon modellerinde kullanılacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen parça, otomotivde yerlileşmeye ivme kazandıracak.

Assan Hanil, araç hafifletme çalışmaları kapsamında kısa vadede kompozit parça üretimine yönelik 5 milyon avroluk yatırım yapacak. Orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon avroluk ek yatırımı devreye alacak şirket, kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi AR-GE yetkinliklerine ekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, şirketin stratejik hedefleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları da eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Güner, sektörün sürdürülebilir yöntemlerle büyümesinin küresel ölçekte ana gündem maddesi olduğunu belirterek, "Otomotiv tedarik sektörünün AR-GE yapılanmalarının kurulması ve güçlenmesi, faaliyet ve yatırımlarının sektörün dönüşümüne katkı sunması gerekli. Bu kapsamda en öncelikli konulardan biri araç hafifletme olarak öne çıkıyor.

Aracın hafifletilmesi ile enerji tüketimi azaltılarak, karbon salınımı düşürülüyor. Böylelikle çevreye daha duyarlı bir araç ekosistemi oluşuyor. Assan Hanil olarak bu vizyon ile enerji verimliliğine katkı sunan hafifletme çözümlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Tasarım, geliştirme ve üretiminden sorumlu olacağımız kompozit tampon sistemleri projemizle, ilk yerli kompozit dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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