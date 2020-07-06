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ASSİM’deki derneklerin 2 aylık gider ödemeleri alınmayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bulunan 131 derneğin ortak kullanım gideri ödemeleri Mart-Mayıs döneminin salgın dolayasıyla alınmayacağını söyledi.Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu Belediye Kültür Salonu’nda yapıldı.

ASSİM’deki derneklerin 2 aylık gider ödemeleri alınmayacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bulunan 131 derneğin ortak kullanım gideri ödemeleri Mart-Mayıs döneminin salgın dolayasıyla alınmayacağını söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu Belediye Kültür Salonu’nda yapıldı. Ümit Uysal başkanlığında toplanan mecliste, ASSİM çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşlarından, korona virüs salgını dolayısıyla faaliyetlerine ara verdiği döneme ait ortak kullanım gideri ödemelerinin alınmaması teklifi görüşüldü. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu doğrultusunda siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Uysal, ASSİM’de 131 sivil toplum kuruluşuna yer tahsisi yapıldığını belirtirken her kuruluşunun internet, temizlik gibi temel hizmetlerin sağlanması için aylık 250 lira ortak kullanım gideri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Ancak korona virüs salgını dolayısıyla 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında STK’ların faaliyetlerine ara verdiğini, ofislerini aktif olarak kullanamadıklarını belirten Başkan Uysal, bu üç aylık döneme ilişkin ödemelerin meclis kararıyla alınmayacağını dile getirdi.
Muratpaşa Belediyesi, ortak kullanım gideri ödemelerinin üç ay süreyle alınmaması kararıyla ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarına 98 bin 250 liralık bir kaynak oluşturmuş oldu.

ASSİM’deki derneklerin 2 aylık gider ödemeleri alınmayacak

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