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AŞT 8 Ekim’de ‘Takıntılar’ ile perdelerini açıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sezon hazırlıklarını ‘Takıntılar’ isimli yeni oyununun çalışmaları ile sürdürüyor.Yeni oyuncularla sezona “İstibdat Kumpanyası”yla hızlı bir giriş yapan Antalya Şehir Tiyatroları pandemi sürecinde tiyatroların kapanmasından dolayı çalışmalarını durdurmuştu.

AŞT 8 Ekim’de ‘Takıntılar’ ile perdelerini açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sezon hazırlıklarını ‘Takıntılar’ isimli yeni oyununun çalışmaları ile sürdürüyor.
Yeni oyuncularla sezona “İstibdat Kumpanyası”yla hızlı bir giriş yapan Antalya Şehir Tiyatroları pandemi sürecinde tiyatroların kapanmasından dolayı çalışmalarını durdurmuştu. 19 Nisan’da prömiyeri yapılacak olan ancak pandemi nedeniyle ertelenen “Takıntılar” isimli oyunun provalarına yeniden başlandı. Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu’nun yaptığı oyunun çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda devam ediyor.

Pandemi süreci anlatılıyor
‘Takıntılar’ oyununun yönetmen koltuğunda Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dramaturg, eğitmen Deniz Hamzaoğlu yer alıyor. Pandemi sürecinde gösteri sanatlarının tüm dünyada olumsuz etkilendiğini ifade eden Hamzaoğlu, “Oyunumuz Laurent Baffie’nin yazdığı bir Fransız komedisi. Eğlenceli ve bu atlattığımız pandemi sürecinde hepimiz biraz takıntılı hale geldik. Dolayısıyla gündemi de o açıdan yakalayan bir oyun oldu. Ben şanslı bir yönetmenim ki AŞT gibi köklü, teknik, idari ve oyuncu personeli olarak birinci sınıf bir ekiple çalışma şansım oldu. Aslında oyunumuz 19 Nisan’da prömiyer yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle prömiyerimizi erteledik” dedi.

4 ilçede sürekli açık olacak
Pandemi sürecinde kapalı olan sezonun 8 Ekim’de tekrar açılacağını belirten AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, iki yeni oyunun aktif provalarının devam ettiğini ifade etti. Avkıran, ‘Takıntılar’ ve ‘Kadife Çiçekleri’ adlı oyunlarımızın provaları devam ediyor. 8 Ekim’de pandemi kurallarının elverdiği koşullarda seyircimizle sezonumuzu açmayı hedefliyoruz. Bu sene tabi pandemi izin verirse 4 ilçemizi repertuvarımıza aldık. Kumluca, Elmalı, Döşemealtı ve Manavgat’ta süreli perdeler açacağız. Her Çarşamba günü bir ilçemizde olacağız. Önümüzdeki yıl bu 8’e çıkacak. Başkanımız ‘Biz birlikte yaparız’ şiarıyla yola çıkmıştı. Biz de diyoruz ki Antalya ve ilçelerinde sanatı paylaşmak için varız. Bunun için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

AŞT 8 Ekim’de ‘Takıntılar’ ile perdelerini açıyor

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