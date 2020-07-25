AŞT 8 Ekim’de ‘Takıntılar’ ile perdelerini açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sezon hazırlıklarını ‘Takıntılar’ isimli yeni oyununun çalışmaları ile sürdürüyor.

Yeni oyuncularla sezona “İstibdat Kumpanyası”yla hızlı bir giriş yapan Antalya Şehir Tiyatroları pandemi sürecinde tiyatroların kapanmasından dolayı çalışmalarını durdurmuştu. 19 Nisan’da prömiyeri yapılacak olan ancak pandemi nedeniyle ertelenen “Takıntılar” isimli oyunun provalarına yeniden başlandı. Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu’nun yaptığı oyunun çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda devam ediyor.

Pandemi süreci anlatılıyor

‘Takıntılar’ oyununun yönetmen koltuğunda Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dramaturg, eğitmen Deniz Hamzaoğlu yer alıyor. Pandemi sürecinde gösteri sanatlarının tüm dünyada olumsuz etkilendiğini ifade eden Hamzaoğlu, “Oyunumuz Laurent Baffie’nin yazdığı bir Fransız komedisi. Eğlenceli ve bu atlattığımız pandemi sürecinde hepimiz biraz takıntılı hale geldik. Dolayısıyla gündemi de o açıdan yakalayan bir oyun oldu. Ben şanslı bir yönetmenim ki AŞT gibi köklü, teknik, idari ve oyuncu personeli olarak birinci sınıf bir ekiple çalışma şansım oldu. Aslında oyunumuz 19 Nisan’da prömiyer yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle prömiyerimizi erteledik” dedi.