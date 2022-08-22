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Astım tedavisinde kişiye özgü tedavi yöntemi

22.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Doç. Dr. Tuğba Songül Tat: - "Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji İmmünoloji Polikliniğinde astım hastaları değerlendirilip, hastaya özgü tedavi planı çıkarılmaktadır. Böylelikle hastalarımız normal yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedirler"

İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi, astım tedavisinde kişiye özgü tedavi yöntemi sunuyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi sunduğu sağlık hizmeti ve yan dal branşları ile hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, "Astım rahatsızlığı genellikle nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük ile karakterize, en sık görülen kronik solunum yolu hastalıklarından birisidir. Her yaşta görülebilmektedir." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tat, astımın yaşam kalitesini etkilediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Astım kontrolünün yetersiz olması durumunda hastanın üretkenliğinde azalma, günlük yaşam aktivitelerinde belirgin kısıtlanma ile yaşam kalitesi bozulmaktadır. Ağır vakalarda hastanede ve yoğun bakımda yatış da gerekebilmektedir. Günümüzde astım tedavisinde çok sayıda tedavi seçeneğimiz mevcuttur. Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji İmmünoloji Polikliniğinde astım hastaları değerlendirilip, hastaya özgü tedavi planı çıkarılmaktadır. Böylelikle hastalarımız normal yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedirler."

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