Astıma da öksürüğe de birebir! Yumurtadan 3 kat daha fazla...

Düzenli olarak ve doğru oranda tüketildiğinde birçok hastalığa karşı iyi gelen bıldırcın yumurtası gerçek bir protein deposudur. Alerjik rinit hastalığına karşı gerçek bir koruyucudur. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sadece bağışıklık sistemini güçlü tutmaz, birden çok hastalığa karşı direnç gösterir.

BILDIRCIN YUMURTASI FAYDALARI NELERDİR?

Astım, öksürük, nefes darlığı, göğüs ve mide hastalıklarına karşı bıldırcın yumurtası tüketimi tavsiye edilir. Bir kaşık bal ve ılık sütle karıştırılan bıldırcın yumurtasını düzenli içebilirsiniz. Özellikle bronşit olan çocuklar için bu karışım tavsiye edilebilir.

Tavuk yumurtasına göre daha fazla protein, B12 vitamini, demir ve potasyum içerir. Günde bir porsiyon bıldırcın yumurtası yiyerek ihtiyacınız olan günlük vitamin ve minerallerin önemli bir kısmını karşılamış olacaksınız.

İyi bir demir kaynağı olan bıldırcın yumurtası kansızlığın şifasıdır. Düzenli olarak tüketmek dolaşım sistemini iyileştirmeye yardımcı olur.

Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur. Bu sebeple doğal cilt maskesi hazırlayıp içine bıldırcın yumurtası ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda saç maskesi olarak da kullanılabilir.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının etkilerini hafifletir. Ağrıyı ve mide yanmasını hafifletir.



