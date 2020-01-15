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  4. ASTİS su baskınlarından kurtarılıyor

ASTİS su baskınlarından kurtarılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi’nde (ASTİS) başlattığı çalışmalara devam ediliyor.Çalışmalarda 450 metrelik 3.4 metreye 2.5 metre iki gözlü menfez bitirilirken 1600 milimetre çapındaki beton boruların yerleştirilmesine de başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi’nde (ASTİS) başlattığı çalışmalara devam ediliyor.
Çalışmalarda 450 metrelik 3.4 metreye 2.5 metre iki gözlü menfez bitirilirken 1600 milimetre çapındaki beton boruların yerleştirilmesine de başlandı. Vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmalar bitirildiğinde ASTİS’in de modern bir yağmur suyu hattına kavuşacağını söyledi.

Çocukluğundan beri altyapı işinin içerisinde olduğunu belirten ASTİS’teki işyeri sahiplerinden Oktay Acar, "Yağmur yağdığında ASTİS’te sorunlar ortaya çıkıyordu. ASTİS’in böyle bir altyapı çalışmasına kesinlikle ihtiyacı vardı. Diyebilirim ki yapılmakta olan proje 50 yıllık sonrasına göre yapılan bir proje. Bu projenin ASTİS için mükemmel olduğuna inanıyorum. Özlem Başkan’a da böyle bir proje ortaya koyduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASTİS’te altyapı işleriyle ilgili bir tesiste çalışan Fevzi Şener, "Projenin geldiği yapım aşamasına bakıldığında çok geniş çaplı tutulduğunu görebiliyoruz. İlerisi düşünülerek yapılan bir proje ve ASTİS’e kesin çare getirecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü yukarılarda su baskınları oluyordu. Bütün bunların üstesinden gelecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Personel de yağmur-çamur demeden fedakârca çalışıyor. Özlem Başkan ASTİS’in kanayan yarasına neşter vurdu, kendisine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Toplam 12 milyon liralık yatırım yapılan projede önümüzdeki aşamada çeşitli ebatlarda yaklaşık 7 bin 300 metre beton boru hattı ve 300’den fazla yağmur suyu mazgalı yapılacak.

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