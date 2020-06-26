Aston Villa düşerse Trezeguet Galatasaray'a gelebilir

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan G.Saray, kadrosuna önemli isimleri katmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın ana hedeflerinden biri; sezon başında Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ile Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet…

Cimbom, gelecek sezonda Mısırlı oyuncuya parçalı formayı giydirmek istiyor. Ancak, bunun olabilmesi için Aston Villa’nın Premier Lig’den bir alt lige düşmesi gerekiyor.

EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİSİ

Trezeguet’nin menajeri William D’Avila, Sarı-Kırmızılılılarla yaptığı görüşmede Mısırlı oyuncuyu tek şartla getirebileceğini söyledi. O da; Aston Villa’nın Championship’e düşmesi…Sezon başında büyük yatırımlar yapan Birmingham ekibi, ligde istediği sonuçları alamadı ve Premier Lig’in bitmesine 7 hafta kala 19.sırada bulunuyor. Villa’nın bu durumunu Galatasaray da yakından takip ediyor. Villa, Bournemouth, West Ham, Watford ve Brighton’la birlikte en büyük düşme adayı.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Villa sezon sonunda küme düşerse Galatasaray, Trezeguet’yi kiralık olarak kadrosuna katacak… Sezon başında Premier Lig ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzayan Mısırlı oyuncuyu Cimbom, 2 yıllığına kiralamak istiyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da gönlünde Galatasaray var… Mısırlı, G.Saray’a gelmek istediğini geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Olası bir Trezeguet transferinde ise Sofiane Feghouli ile yollar ayrılacak.

(AKŞAM)

