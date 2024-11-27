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Aston Villa - Juventus maçı kaçta? Kenan Yıldız ilk 11’de olacak mı?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 19:01
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Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan İtalyan devi Juventus ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa karşı karşıya gelecek. Tüm gözler İtalyan devinde forma giyen Kenan Yıldız'da olacak. Peki Kenan Yıldız ilk 11’de olacak mı? İşte mücadelenin detayları...

Aston Villa - Juventus maçı kaçta? Kenan Yıldız ilk 11’de olacak mı?

Juventus’ta son dönemlerde performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, bu akşam da Aston Villa karşısında gol arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergileyen Juventus, toparlanmanın yolunu arıyor. Peki bu maçta Kenan Yıldız ilk 11'de olacak mı? İşte detaylar...

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

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Juventus'un son oynadığı maçta 90 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, Aston Villa maçında da yüksek ihtimalle 11'de forma giyecek.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

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Aston Villa - Juventus mücadelesi bugün (27 Kasım) saat 23.00’da başlayacak ve tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
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